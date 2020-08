Den Besitzer erwartet eine Anzeige.





Fahrradfahrer rammt Metallpfosten und stürzt

Obernburg. Ein 50-jähriger Radfahrer, welcher in einer Gruppe unterwegs war, übersah zwischen Obernburg und Eisenbach einen auf der Fahrbahn angebrachten Metallpfosten, stieß gegen diesen und stürzte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

mkl/Polizei Obernburg