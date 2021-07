21-Jähriger greift Mann in Aschaffenburg an

Gegen 21:30 Uhr saß der Angegriffene auf einer Parkbank am Mainufer unterhalb des Pompejanums. Hier wurde er plötzlich von einem 21-Jährigen angegriffen. Der nur flüchtig bekannte junge Mann verpasste dem 27-Jährigen eine Kopfnuss und traf ihn am Kinn. Daraufhin entfernte sich der Angreifer in Richtung Perth Inch, wobei ihm der leicht Verletzte folgte. Der Aggressor versetzte dem 27-Jährigen zusätzlich einen Tritt gegen die Brust, woraufhin er zu Boden ging. Unbeteiligte Zeugen riefen den Rettungsdienst und die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten schnappte der 27-Jährige immer noch nach Luft. Die Retter kümmerten sich um seine Erstversorgung, er konnte jedoch im Anschluss noch vor Ort entlassen werden. Der 21-Jährige Aggressor hatte sich bereits in unbekannte Richtung entfernt. Mittels eines Fotos konnte der Flüchtige allerdings eindeutig identifiziert werden. Den jungen Mann erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Geldbeuteldiebstahl - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Am Montagabend, gegen 20:30 Uhr, verweilte ein 27-Jähriger für etwa eine halbe Stunde auf einer Sitzgelegenheit Am Floßhafen. Im Anschluss bemerkte der Mann den Diebstahl seines Geldbeutels. Diesen hatte er während seines Aufenthaltes neben sich gelegt. In der Geldbörse waren neben einer geringen Menge Scheingeld einige Dokumente verstaut.

Einbruch in Mainbiergarten - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Am Mittwochmittag bemerkte der Besitzer eines Biergartens am Mainufer, das unbekannte Täter in seinen Schankwagen eingebrochen waren. Hierbei brachen die Täter Schlossösen auf, zerschlitzten eine Plane und durchwühlten den Innenraum des Wagens. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Unter Verdacht stehen zwei unbekannte Täter, die am frühen Mittwochmorgen, gegen 04:30 Uhr im Nahbereich von einer Kamera erfasst wurden. Die zwei männlichen Personen können nicht näher beschrieben werden.

Quad geliehen und Unfall gebaut - Ein leicht Verletzter

Großostheim. Am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, durfte ein 19-Jähriger das neue Quad eines Freundes ausfahren. In der Dieselstraße touchierte der junge Mann einen Bordstein, woraufhin er die Kontrolle über das Kraftrad verlor. Er geriet auf den Gehweg, wo er eine Gartenmauer anfuhr und im weiteren Verlauf einen Zaun aus der Fassung riss. Das Quad überschlug sich und kam auf dem 19-Jährigen zum Liegen. Unfallzeugen hoben das Kraftrad von seinem Fahrer, der selbstständig wieder aufstehen konnte. Der junge Mann wurde leicht an der Hüfte verletzt und von Rettungskräften einem Krankenhaus zugeführt. Er hinterließ einen Schaden am Zaun sowie am geliehenen Quad in Höhe von mehreren tausend Euro.

Sattelzug fährt Kleinwagen auf

Stockstadt. Am Mittwochmorgen, gegen 08:15 Uhr, fuhr ein Opel Corsa von der B 469, Fahrtrichtung Miltenberg, herunter und bog auf die Bundesstraße 26 in Fahrtrichtung Babenhausen ab. Als sich die 27-jährige Fahrerin vom Einfädelungsstreifen auf den linken Fahrstreifen einordnete, übersah sie einen von hinten nahenden Sattelzug. Es kam zum Auffahren des bevorrechtigten Lkws, wodurch der Pkw Opel stark beschädigt wurde. Während der Pkw abgeschleppt werden musste, entstand am Sattelzug nur leichter Schaden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Aschaffenburg