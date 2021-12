21-Jähriger beleidigt in Aschaffenburg Polizisten und randaliert

Im weiteren Verlauf leistete er gegen die Maßnahmen der Polizisten Widerstand und beleidigte diese, daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen. Die Beamten wurden bei den Widerstandshandlungen nicht verletzt. Der Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten.

Bei Auffahrunfall verletzt

Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr ereignete sich in der Würzburger Straße ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw-Fahrern. Eine 20 - jährige Fahrzeugführerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die vor ihr fahrende 23 - jährige Verkehrsteilnehmerin auf. Diese wurde wiederrum auf den vor ihr befindlichen 41-jährigen Pkw - Fahrer geschoben. Die 23 - jährige Fahrzeugführerin verletzte sich bei diesem Unfall leicht, das Fahrzeug der 20 -Jährigen musste aufgrund des Unfallschadens abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 4000 Euro.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt - Drei Fälle im Stadtgebiet

Ein 66 - Jähriger parkte am 22.12.2021 gegen 11:30 Uhr sein Fahrzeug in der Maximilianstraße auf dem dortigen Verbrauchermarktparkplatz. Als er nach dem Einkauf zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung in Form von Kratzern an der hinteren rechten Türe und dem hinteren rechten Radkasten fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2500 Euro.

Eine 24 - jährige Fahrzeug- Führerin hielt am Dienstag dem 21.12.2021 in der Kleberstraße und bemerkte wie ein Pkw ihren linken Außenspiegel touchierte. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der besagte Pkw jedoch vom Unfallort. Eine 30 - jährige konnte im Nachgang durch die Polizei ermittelt werden. Gegen diese wurde eine Anzeige wegen unerlaubten Enterfernen vom Unfallort erstattet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro.

Bereits am Dienstag dem 21.12.2021 gegen 23:00 Uhr bis zum 22.12.2021 gegen 18:00 Uhr wurde der Pkw eines 55 - Jährigen im Obernheimweg durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Bei dem Unfall wurden die Beifahrertüre und die Felge zerkratzt. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Werbeaufsteller beschädigt

Am Donnerstag gegen 16:50 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Zeugen gemeldet, dass zwei unbekannte Personen ein Werbeplakat in der Elisenstraße bei der örtlichen Apotheke beschädigt hätten. Im Anschluss entfernten sich die beiden Unbekannten von der Örtlichkeit. Es soll sich hierbei um einen Mann sowie eine Frau gehandelt haben, die beide auffällig klein gewesen sein sollen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Kreis Aschaffenburg

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Kleinostheim. In dem Tatzeitraum vom 19.12.2021 bis zum 20.12.2021 wurde in der Schwanengasse eine Hauswand vermutlich durch einen Fahrzeugführer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Autos zerkratzt

Laufach. Im Tatzeitraum vom 21.12.2021 gegen 15:30 Uhr bis zum 22.12.2021 13:30 Uhr wurden Am Ameisenacker gleich zwei Pkws mutwillig mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Bereits in der jüngeren Vergangenheit kam es vor Ort zu ähnlichen Taten. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils 4000 Euro.

Goldbach. Im Zeitraum vom 22.10.2021 gegen 16:00 bis zum 23.12.2021 gegen 13:30 Uhr wurde in der Österreicher Straße das Auto eines 64-Jährigen mutwillig vom Heck bis zum Kotflügel zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg