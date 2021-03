21-Jähriger baut Unfall unter Drogeneinfluss und flüchtet  

Am Freitag gegen 20.30 Uhr geriet ein 21-Jähriger mit seinem Kleinwagen auf der Nebenfahrbahn der A3 an der Anschlussstelle Aschaffenburg (Fahrtrichtung Frankfurt) auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte anschließend in die Mittelschutzplanke. Als die Streifenbesatzung vor Ort eintraf, konnte sie nur noch herumliegende Fahrzeugteile vom Verursacherfahrzeug feststellen. Der Fahrer hatte sich zuvor mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Über sehr gute Zeugenhinweise in Kombination mit den aufgefundenen Fahrzeugteilen konnte schließlich innerhalb kürzester Zeit ein passendes Fahrzeug ermittelt werden. Bei der anschließenden Überprüfung der Halteranschrift im angrenzenden Landkreis Miltenberg wurde das beschädigte Fahrzeug dort schließlich festgestellt. Die Fahrzeugfront des Pkw war erheblich deformiert und die rechte Fahrzeugseite wies Lackschäden auf. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Es stellte sich heraus, dass der 21-jährige Sohn der Halterin mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen war. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Daher wurde bei dem 21-Jährigen eine Blutentnahme im Klinikum Aschaffenburg durchgeführt. Als Grund für das unerlaubte Entfernen von der Unfallstelle gab der 21-Jährige an, dass er aufgrund der Probezeit Angst um seinen Führerschein hatte.

Fahrt unter Drogeneinfluss und Fahrverbot

Alzenau, A 45 in Fahrtrichtung Gießen. Der Fahrer eines Kleintransporters mit polnischer Zulassung wurde am Freitagmorgen gegen 10.20 Uhr an der Anschlussstelle Alzenau-Mitte einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 29-Jährigen wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, weshalb eine Blutprobe veranlasst wurde. Außerdem stellte sich später noch heraus, dass gegen den 29-Jährigen ein Fahrverbot besteht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung, Eintragung des Fahrverbots in den Führerschein und Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro konnte der ukrainische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland seinen Weg - diesmal zu Fuß - fortsetzen.

LKW-Reserverad auf Rastanlage gestohlen

Weibersbrunn, A 3 Fahrtrichtung Frankfurt. Ein 47-Jähriger Berufskraftfahrer nächtigte in seinem Sattelzug mit rumänischer Zulassung auf der Rastanlage Spessart. Bei der Abfahrtskontrolle am Samstagmorgen gegen 4 Uhr stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Täter das Ersatzrad am Sattelauflieger entwendet hatte. Außerdem war die unverschlossene Türe am Auflieger geöffnet worden. Die Ladung blieb aber nach den bisherigen Erkenntnissen unversehrt. Der Fahrer selbst konnte keine Hinweise auf den Täter geben. Er schlief zur Tatzeit und hörte keine verdächtigen Geräusche. Der Schaden beträgt rund 500 Euro.

Verkehrspolizei Hösbach/mm