21-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall in Pfungstadt

Er war um kurz vor 3 Uhr auf der Eberstädter Straße in Richtung Pfungstädter Straße / B 426 unterwegs und aus bislang unbekanntem Grund mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort prallte das Fahrzeug gegen einen Baum. Der 21-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Am Auto entstand Totalschaden. Die Eberstädter Straße war im Bereich der Unfallstelle bis 5.45 Uhr gesperrt.

ves/Polizei Hessen