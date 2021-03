21-Jährige unsittlich berührt, Zeugen gesucht

Die 21-Jährige befand sich gegen 22.30 Uhr am Treppenaufgang zur Löwenbrücke, als der junge Mann von hinten an sie heran trat und ihr ans Gesäß fasste. Sie schrie überrascht auf und lief weiter Richtung Haltestelle. Der offenbar alkoholisierte Täter entschuldigte sich zunächst und versuchte aber weiterhin der jungen Frau zu folgen, sie in den Arm zu nehmen und offenbar erneut an den Po zu fassen. Nachdem sie dessen Hand mehrfach wegschlug, ließ er von ihr ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Geschädigte stieg in die Straßenbahn und verständigte einige Zeit später die Polizei. Die Polizeistreifen konnten bei der sofort eingeleiteten Fahndung allerdings keinen Verdächtigen mehr antreffen. Die 21-Jährige beschreibt den Mann wie folgt:

- etwa 20 bis 25 Jahre alt, 174 Zentimeter groß, schlank

- asiatisch orientalisches Aussehen, dunkler Hautteint

- dunkle, kurze Haare, trug eine Bierflasche mit sich herum

- bekleidet mit dunkler Jacke, Blue Jeans, Oberteil mit Blattmuster

Der Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht nun weitere Zeugen, welche Informationen zum Täter geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Dienststelle unter Tel. 0931/457-2210 in Verbindung zu setzen

PKW-Außenspiegel durch Unbekannten beschädigt

Würzburg/Innenstadt. In der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter im Friedrich Ebert Ring einen PKW beschädigt. Der 34-jährige Besitzer hatte seinen blauen VW Golf Plus dort am Fahrbahnrand geparkt. Am Samstagmorgen musste er gegen 7 Uhr feststellen, dass ein Unbekannter beide Außenspiegel des PKW eingeklappt und den rechten Außenspiegel hierbei beschädigt hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2210 entgegen.

Trotz Fahrverbots Auffahrunfall verursacht

Würzburg/Frauenland. Am Freitagvormittag hat ein 28-Jähriger in der Straße Am Galgenberg einen Auffahrunfall verursacht. An der dortigen Lichtzeichenanlage rollte er gegen 8.45 Uhr mit seinem Renault Master offenbar aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm wartenden Mercedes. An dem Mercedes entstand augenscheinlich kein Sachschaden, am Renault war das Kennzeichen leicht eingedrückt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde anschließend festgestellt, dass gegen den 28-Jährigen bereits ein rechtskräftiges Fahrverbot besteht. Für die weitere Sachbearbeitung musste er die Beamten deshalb zunächst zur Dienststelle begleiten. Nach Rücksprache mit der Fahrerlaubnisbehörde und der Staatsanwaltschaft Würzburg konnte der Betroffene nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen des Fahrens trotz Fahrverbot erstattet.

Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß zweier PKW im Kreuzungsbereich

Würzburg/Frauenland. Am Freitagmorgen sind im Kreuzungsbereich Trautenauer Straße und Zeppelinstraße zwei PKW zusammengestoßen. Beide Fahrer trugen Verletzungen davon, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei bittet Unfallzeugen um Hinweise.

Nach ersten Erkenntnissen war gegen 6.45 Uhr eine 50-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Zeppelinstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Trautenauer Straße wollte sie diese überqueren. Im Kreuzungsbereich stieß die Golf-Fahrerin dabei aus bislang unbekannter Ursache mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda zusammen. Der 51-jährige Fahrer des Skoda sowie die Golf-Fahrerin wurden bei dem Zusammenstoß zumindest leicht verletzt und mussten vorsorglich zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in Würzburger Krankenhäuser gebracht werden.

Die Fahrzeuge waren aufgrund des Aufpralls nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 33.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Unfallörtlichkeit. Die Ermittlung der genauen Unfallursache ist nun unter anderem Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Der Sachbearbeiter bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise auf den Unfallhergang geben können, sich unter Tel. 0931/457-2210 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

Unfallflucht

Würzburg/Zellerau. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 14 Uhr, bis Freitagnachmittag, 14 Uhr, hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen PKW in der Spessartstraße beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der 53-jährige Besitzer hatte seinen Mini Cooper dort ordnungsgemäß geparkt und musste am Freitagnachmittag feststellen, dass sein linker Außenspiegel abgefahren worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2210 entgegen.

Polizei Würzburg/mm