21-Jähriger fliegt aus Aschaffenburger Diskothek, randaliert auf der Straße und bei der Polizei

Danach lief er mit seinen Freunden auf die Straße und verhielt sich dort weiterhin sehr aggressiv. Ein zufällig vorbeikommender 32-jähriger Mann wollte beruhigend auf ihn einwirken und wurde daraufhin von dem 21-jährigen ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen. Da der Randalierer auch von den eingesetzten Polizeibeamten nicht zu beruhigen war und weiterhin um sich schlug, wurde er mittels unmittelbarem Zwang gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten mit nicht druckreifen Ausdrücken. Er wurde für den Rest der Nacht in einer Verwahrzelle untergebracht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Unfallflucht - geparkter Pkw Ford beschädigt

Wiesen. Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Rainwiese ein geparkter Pkw Ford Focus von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern.

Sachbeschädigungen an Pkw - Reifen zerstochen

Kleinostheim. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden auf einem Parkplatz in der Straße Bachrain jeweils zwei Reifen an einem Pkw Toyota, Suzuki und Opel Corsa zerstochen. An einem Pkw VW Crafter wurde die rechte hintere Felge beschädigt sowie an den beiden Vorderreifen die Luft abgelassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 700 Euro.

