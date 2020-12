20.000 Euro Schaden nach Unfall bei Erlenbach

Der Erlenbacher war in der Mainhausener Straße, kurz nach dem ICO in einer Kurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Seat prallte in die im Kurvenbereich befindliche Leitplanke. Hierbei wurde der alleine im Fahrzeug sitzende Mann leicht verletzt, sein Pkw erlitt Totalschaden und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Helfer der Werksfeuerwehr waren zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle vor Ort.

Sulzbach: Feuer im Dachgeschoss

Am Freitag Mittag gegen 12:10 Uhr sind die Helfer der Sulzbacher, Sodener, Dornauer und Haibacher Wehr zu einem Wohnhausbrand nach Sode ausgerückt. Von dort war starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss einer Gaststätte mit Wohnhaus gemeldet worden. Bei Eintreffen der Wehren drang starke Rauchentwicklung aus dem Dach heraus. Die Wehrleute verschafften sich, nachdem keine Bewohner vor Ort waren, Zutritt zur Dachgeschosswohnung. Hier war der Brand, vermutlich im Bereich eines Holzofens, ausgebrochen. Die Wehrleute konnten das Feuer löschen, um Glutnester zu entdecken, mussten das Dach zum Teil abgetragen und der Boden der Wohnung aufgerissen werden.

Die genaue Brandursache muss noch ermittelt werden, die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.