Die 26-jährige befuhr gegen 09:20 Uhr die Staatsstraße von Birkenfeld in Richtung Karbach, als ihr zwischen der Weidenmühle und der Neumühle ein schwarzer Pkw entgegenkam. Dieser kam laut Angaben der Frau im Kurvenbereich auf ihren Fahrstreifen, weshalb die Frau in Bankett ausweichen musste und hierdurch ins Schleudern geriet. Nach etwa 200 Metern kam ihr Wagen im Straßengraben zum Stehen. Zu einer Berührung mit dem unbekannten Auto kam es nicht. Durch das Überfahren des etwa einen Meter tiefer liegenden Straßengrabens wurde der Öltank des Golfs abgerissen und die komplette Front sowie der Unterboden beschädigt. Der Wagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und die Straßenmeisterei kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Einbruch in Gartenhaus

Bischbrunn. In den letzten vier Wochen wurde in ein Wochenendhaus am Schleiftor eingebrochen. Ein unbekannter Täter war gewaltsam ins Innere des Gartenhauses eingedrungen, hatte aber nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 250 €.

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Moped nicht zugelassen

Urspringen. Ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Moped war am Dienstag ein der Polizei bereits bekannter 15-jähriger Schüler in der Quellenstraße unterwegs. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da für das Kleinkraftrad keine aktuelle Zulassung besteht, wurde es von der Polizei sichergestellt. Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis folgt.

Unfall mit Gegenverkehr

Marktheidenfeld. Zu einer Berührung im Gegenverkehr mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstag, gegen 08:30 Uhr, auf der Bundesstraße 8. Ein Lkw-Fahrer fuhr von Marktheidenfeld kommend in Richtung Altfeld. Auf Höhe des Parkplatzes vor Eichenfürst kam er in einer Linkskurve zu weit nach links, wodurch es zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Lkw kam. Dabei wurden die jeweiligen Außenspiegel beschädigt und Teile davon flogen durch die Luft. Diese trafen einen hinter dem Verursacher fahrenden Pkw Audi und verkratzten Windschutzscheibe und Motorhaube. Der Audi-Fahrer hielt an der Parkbucht an. Auch der Verursacher hielt kurz an, klappte seinen Außenspiegel wieder aus und fuhr davon. Der Fahrer des entgegenkommenden Lkws fuhr direkt zur Polizeiinspektion nach Marktheidenfeld. Die Polizei hat nun die Ermittlungen nach dem unbekannten Fahrer des Lkws aufgenommen.

