20.000 Euro Schaden bei Kabelbrand in Daxberg

Gegen 17.15 Uhr war es in einer Firma zu einer Brandentwicklung gekommen. Ursache hierfür dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen ein Kabelbrand an einer Werkbank gewesen sein.

Opel macht sich selbstständig

Mömbris. Bei einem Verkehrsunfall in Mömbris entstand am Donnerstagnachmittag ein Schaden von 5.500 Euro. Gegen 17.15 Uhr hatte sich ein Opel, der nicht durch die Handbremse gesichert war, auf der abschüssigen Straße Ring selbstständig gemacht. Der Opel rollte gegen einen geparkten Suzuki, der durch den Aufprall ebenfalls ins Rollen geriet und gegen den Zaun eines Anwesens fuhr. Die Fahrt des Opels wurde nach circa 80 Metern durch eine Hecke gestoppt. Fazit: 3.000 Euro Schaden am Opel, 1.500 Euro an dem Suzuki und 1.000 Euro an der Mauer und Hecke.

Unfallfluchten in Alzenau und Karlstein-Dettingen

Alzenau. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr am Donnerstag zwischen 10.30 und 11.00 Uhr einen geparkten VW auf der Beifahrerseite an und verschwand. Der VW war In den Mühlgärten abgestellt. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Karlstein-Dettingen. Am Donnerstag um 11 Uhr parkte ein 52-Jähriger mit seinem Audi am Fahrbahnrand in der Lindigstraße. Ein Opel-Fahrer fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt. Trotz heftigen Winkens und Gestikulierens durch den 52-Jährigen fuhr der Opel-Fahrer gegen den abgestellten VW. Der VW-Fahrer sprach den Mann an, worauf dieser äußerte „er habe ja auch blöd geparkt“. Danach stieß der Opel-Fahrer erneut gegen den VW und verschwand. Da das Opel-Kennzeichen bekannt ist, sollte der Fahrer zu ermitteln sein.

Außenspiegel abgefahren

Alzenau-Hörstein. Am Donnerstag zwischen 15 und 18 Uhr wurde an einem VW, der im Röderweg abgestellt war, der linke Außenspiegel abgefahren. Der unbekannte Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von 300 Euro.