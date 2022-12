200 Strohballen brennen - Feuerwehr-Großeinsatz in Hanau

Das Feuer war gegen 0.30 Uhr am Freitag ausgebrochen. Zum Löschen waren rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Durch die starke Rauchentwicklung sollen in benachbarten Wohngebieten teilweise die Rauchmelder ausgelöst worden sein. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zu den frühen Morgenstunden am Freitag. Gegen 6.30 Uhr hatte die Feuerwehr Großauheim ihre Klein-Auheimer Kollegen abgelöst. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro aus, meldet hessenschau.de.