20-Jähriger verursacht betrunken Unfall in Kleinostheimer Wald

Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Allerdings ergab ein Alkotest bei Eintreffen der Streife einen Wert von über 1,1 Promille. Daher begleitete der 20 Jährige die Polizei mit in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der junge Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen kann. Gegen den 20-Jährigen wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Er kümmerte sich im Nachgang um die Abschleppung seines Pkw, der einen Totalschaden erlitt.

Fahrzeuge gestreift und geflüchtet

Aschaffenburg. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Montag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:15 Uhr, einen Pkw Mercedes. Dieser war in der Erthalstraße abgestellt und weist nun Kratzspuren an der Heckstoßstange auf. Ähnlich erging es kurz darauf einem Pkw VW, der zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr in der Würzburger Straße geparkt stand. Auch hier ist das Heck verkratzt. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Feuerlöscher in Keller versprüht

Gailbach. Ein unbekannter Täter ging im Verlauf des 13.12.20 ein Wohnanwesen in der Aschaffenburger Straße an. Hierbei zerstörte der Täter den Glaseinsatz der Haustür. Zudem wurde ein Feuerlöscher in den Kellerräumen versprüht. Den genauen Tatablauf gilt es nun zu ermitteln. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Pedelec aus Tiefgarage gestohlen

Nilkheim. Im Zeitraum von Sonntag, 22 Uhr bis Montag, 11:45 Uhr entfernte ein unbekannter Täter gleich zwei Schlösser eines Pedelec. Das olivfarbene Zweirad der Marke KTM war in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Fichtenweg abgestellt gewesen und fehlt nun spurlos. Dem Eigentümer entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Männer treiben sich unbefugt bei Nacht auf Dammer Sportplatz umher

Damm. In der Nacht von Montag aus Dienstag, gegen 01:20 Uhr, wurden der Polizei zwei Personen gemeldet, die sich auf dem Dammer Sportplatz umhertreiben. Die eintreffende Streife konnte einen 40- und einen 37-Jährigen feststellen, die über die Mauer geklettert waren. Beide waren unbefugt sich auf dem Gelände aufzuhalten. Sie konnten zudem keinen triftigen Grund nennen, warum sie sich zu Nachtzeiten außer Haus befanden. Beschädigungen konnten bis dato keine festgestellt werden. Gegen die Männer wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und nach dem Infektionsschutzgesetzt gestellt.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg