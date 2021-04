20-Jähriger in Erlenbach raucht Joint auf Spielplatz

Am Sonntag Abend gegen 18.35 Uhr haben Beamte bei einer Kontrolle des Spielplatzes an der Kirche St.Peter und Paul einen Betäubungsmittelkonsumenten erwischt. Der 20-Jährige rannte, als eine Streife den Spielplatz am Mainufer aufsuchte, zum Fluss und entsorgte hier einen gerade gedrehten Joint in den Fluss.

Der ertappte Betäubungsmittelkonsument filmte die Maßnahmen der Polizei mit seinem Handy und leitete die Aufnahmen verbotenerweise weiter.

Ihn erwartet neben der Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz auch eine wegen eines Verstoßes gegen das Kunsturheberrechtsgesetz.

Zweiradkontrollen am Sonntag

Mönchberg, K MIL 2 , Eschau-Wildensee. Bei bestem Ausflugswetter kontrollierten Beamte der PI Obernburg am Sonntag Nachmittag gezielt den Zweiradverkehr im Bereich der von Motorrädern stark frequentierten Strecken auf der MIL 2 und der MIL 26. Die Beamten kontrollierten im Raum Mönchberg und Eschau-Wildensee bei starkem Verkehrsaufkommen insgesamt 54 Kradfahrer.

Bei Kontrollen der Geschwindigkeit mittels Laserpistole konnten 7 Raser, der schnellste war bei erlaubten 70 km/h mit 102 km/h aus dem Verkehr gezogen werden.

Die Überprüfung der Kräder brachten in acht Fällen verbotene technische Veränderungen an den Tag. Besonders kurios war die Kontrolle eines Kradfahrers, der es den Kontrolleuren besonders leicht gemacht hatte:

Der Kradfahrer hatte seinen Auspuff „aufgebohrt" und bei dieser Aktion den verwendeten Bohrer abgebrochen. Dieser wurde dann bei der Kontrolle, noch im Auspuff steckend, vorgefunden. Nachdem das derart manipulierte Krad erhebliche Lärmbelästigungen verursachte und die Betriebserlaubnis erloschen war, wurde die Weiterfahrt unterbunden.