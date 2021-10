20-Jähriger tritt in Aschaffenburg Polizistin

Die Streife der Polizei Aschaffenburg versuchte daraufhin zwei rangelnde Personen vor Ort voneinander zu trennen. Hierbei trat einer der Personen einer Polizeibeamtin gegen das Bein. Auch ihr männlicher Kollege wurde bei der anschließenden Fesselung des 20-jährigen Täters wiederholt am Oberschenkel getroffen. Der Täter wurde anschließend in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht. Die Polizeibeamtin hatte nach dem Tritt starke Schmerzen am Bein und musste ihren Dienst abbrechen.

Auto zerkratzt

Bereits letzte Woche, in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstag, beschädigte ein unbekannter Täter einen weißen Audi A1 in der Würzburger Straße im Bereich eines dortigen Waschsalons. Am Fahrzeug wurde die Heckklappe, sowie die linke Seitentür hierdurch beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Während sich eine 44-Jährige am Dienstagabend zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr in einem Fitnessstudio in der Würzburger Straße aufhielt, wurde sie Opfer eines Diebstahls. Die Dame hatte zuvor ihren E-Scooter mit einem Schloss auf dem Parkdeck des Fitnessstudios abgeschlossen. Der Täter knackte das Schloss und entwendete das Fortbewegungsmittel im Wert von knapp 500 Euro.

Unfall mit Wildschwein

Laufach. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, kollidierte ein 57-jähriger Opel-Fahrer auf der Staatsstraße 2317 im Bereich kurz vor der Bundesstraße 26 mit einem Wildschwein. Der Pkw erfasste das Wild frontal mit der Stoßstange. Während das Wildschwein nach dem Zusammenstoß seinen Weg fortsetzte, wurde am Opel ein Schaden von fast 1.000 Euro verursacht.

vd/Polizei Aschaffenburg