20-Jährigen mit Softairwaffe im Kahler Waldseebad unterwegs

Danach durfte der junge Mann seinen Badebesuch antreten, ein Verfahren aufgrund einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz wurde eingeleitet.

Mit dem Fahrrad ins Maisfeld

Alzenau/Wasserlos. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:55 Uhr, befuhr ein 17 - Jähriger mit seinem Fahrrad die Friedhofstraße in Alzenau. Am Ende der Straße wurde der alkoholisierte Jugendliche jedoch von der dort befindlichen Weggabelung überrascht, fuhr geradeaus in das angrenzende Maisfeld ein und stürzte. Der Fahrradfahrer verletzte sich hierbei leicht am Kopf und wurde in das Klinikum Hanau verbracht. Der Lenker des Fahrrads wurde lediglich leicht verdreht. Das Maisfeld trug bisherigen Kenntnissen zufolge keinen Schaden davon. Die Polizeiinspektion Alzenau ermittelt aufgrund Trunkenheit im Verkehr.

Fahrraddieb am Kahler Bahnhof

Kahl. Am Freitagabend zwischen 16 Uhr und 22:30 Uhr wurde ein am Bahnhofsplatz in Kahl abgestelltes Herrenrad der Marke Riese und Müller entwendet. Das Rad war nach Angaben des Eigentümers mit einem Schloss gesichert. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Alzenau.

Müllablagerung beim Grüngutplatz

Karlstein. Im Zeitraum vom 30.06.2022 bis zum 02.07.2022 hatte eine bis dato nicht bekannte Person gegenüber des Karlsteiner Grünabfallplatzes im Holzweg mehrere Holzteile sowie verschiedensten Müll abgelagert. Durch die Polizeiinspektion Alzenau konnte 30-jährige Tatverdächtige ermittelt werden. Diese erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

mci / Quelle: Polizei Alzenau