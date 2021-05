20-Jährige bei Unfall nahe Schimborn verletzt

Kurz vor 19.30 Uhr war die 20-Jährige auf der Staatsstraße 2307 von Hösbach kommend in Richtung Schimborn unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Nissan geriet in die Böschung, prallte gegen einen Baumstamm und einen Wassereinlauf, überschlug sich und landete unterhalb der Böschung.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnten Ersthelfer die junge Frau bereits aus ihrem Fahrzeug befreien. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr Schimborn sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Am Nissan entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste von einem Abschleppunternehmen mittels Kran geborgen werden. Während der Bergungsarbeiten war die Staatsstraße kurzzeitig komplett gesperrt.

Ralf Hettler