20-Jährige bei Auffahrunfall in Marktheidenfeld verletzt

Die Frau hatte mit ihrem Auto an einem Stop-Schild in der Kreisstraße gehalten um nach rechts in Richtung Hasloch abzubiegen. Der 55-jährige Fahrer des nachfolgenden Kleintransporters fuhr aus Unachtsamkeit auf den Seat auf. Die verletzte Seat-Fahrerin begab sich selbst zum Arzt.

Marktheidenfeld. Leichtere Verletzungen zog sich ein Radfahrer in der Nacht zum Dienstag bei einem Sturz mit seinem Pedelec zu. Der 25-jährige fuhr zunächst die Ludwigstraße entgegen der Einbahnstraßenregelung und stürzte möglicherweise durch zu starkes Betätigen der Vorderradbremse. Nachdem er deutlich nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der 1,12 Promille ergab. Daher wurde im Krankenhaus Wertheim, wo die Verletzungen vorsorgt wurden, Blut entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.