20 Fahrzeugbatterien in Nilkheim geklaut

Dort hebelten sie ein Garagentor auf und entwendeten circa 20 gebrauchte Lkw-Batterien. Die Täter wurden dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat bereits zwei Tatverdächtige ermittelt. Der Beuteschaden wird mit knapp 800 Euro angegeben.

Renault rollt rückwärts und beschädigt Gebäude

Überrascht wurde eine 46-jährige Autofahrerin, als ihr am Montagmorgen beim Einbiegen in die Ernsthofstraße ein Renault entgegenrollte. Das herrenlose Fahrzeug kollidierte jedoch nicht mit ihrem Pkw, sondern rollte gegen die Gebäudewand der City-Galerie. Durch den Zusammenstoß wurde ein Schaden an der Gebäudefassade verursacht.

Kurz darauf zeigte sich auch der Fahrzeugführer des Renaults an der Unfallstelle. Die Zeugin klärte den Mann über das Vorangegangene auf. Sichtlich erstaunt stieg er anschließend in sein Fahrzeug ein und fuhr weg. Einige Stunden später am Tag meldete sich der Renault-Fahrer doch noch bei der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt wurde durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg aber bereits ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Ein Zeitfenster von nur wenigen Minuten hat ein Dieb am Montagnachmittag gegen 16 Uhr genutzt, um einen E-Scooter aus einem Hinterhof in der Weißenburger Straße zu entwenden. Der Besitzer hatte sein Elektrokleinstfahrzeug dort abgestellt und nur für einen kurzen Moment aus den Augen gelassen. Bei seiner Rückkehr stelle er das Fehlen des E-Scooters fest. Dank einer Zeugenaussage und den Aufnahmen einer Überwachungskamera konnte der mutmaßliche Täter schnell ermittelt werden. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 37-Jährigen.

Zwei Personen nach Unfall bei Weibersbrunn leicht verletzt

Weibersbrunn. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr eine 23-jährige Golf-Fahrerin auf der Staatsstraße 2308 zwischen Hessenthal und Weibersbrunn am Montagabend nach rechts ins Bankett. Gegen 19 Uhr verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet anschließend auf dem Gegenfahrstreifen ins Schleudern. Ein entgegenkommender Audi-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem VW.

Die 23-Jährige sowie ihr 14-jähriger Beifahrer wurden mit Halswirbelsäulensyndrom und Prellungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 59-jährige Audi-Fahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Zur Abklärung möglicher Verletzungen wurde auch er vorsichtshalber in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die freiwilligen Feuerwehren aus Weibersbrunn, Hessenthal und Waldaschaff unterstützten während des Einsatzes. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

vd/Polizei Aschaffenburg