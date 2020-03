Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatte die 19-Jährige nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten die Wohnung verlassen. Ein 42 Jahre alter Mann hatte die weinende Frau gegen 23.35 Uhr im Bereich der Quellenstraße angetroffen und angeboten, ihr zu helfen. Während der Geschädigte mit der 19-Jährigen sprach, kam der Täter plötzlich hinzu und fügte dem 42-Jährigen eine Stichverletzung im Bereich des Unterkörpers zu. Die 19-Jährige und der Unbekannte flüchteten daraufhin in Richtung Lessingstraße. Der Verletzte versuchte noch ihnen zu folgen, blieb dann mit der stark blutenden Wunde jedoch in der Siegfriedstraße liegen. Ein Zeuge kam glücklicherweise hinzu und versorgte die Wunde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dieser brachte den Geschädigten in eine Klinik, wo er umgehend notoperiert wurde. Dem Geschädigten geht es den Umständen entsprechend gut. Er konnte am Freitag nach der Notoperation im Krankenhaus von der Polizei vernommen werden.

Die Obernburger Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein und nahm nur etwa eine Stunde später das gesuchte Duo vorläufig fest. Bei dem 20 Jahre alten Tatverdächtigen, der laut Atemalkoholtest mit rund 1 Promille alkoholisiert war, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Anschließend verbrachte er die Nacht in der Arrestzelle. Die 19-Jährige wurde noch in der Nacht nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. In der Folge übernahm die Kripo Aschaffenburg die Sachbearbeitung und führt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die Ermittlungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der 20-Jährige am Freitagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den jungen Mann. Eine Streife brachte den Beschuldigten im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

Polizei Unterfranken