20-Jähriger betrunken unterwegs

Bei der anschließenden Kontrolle wurde der Grund der unsicheren Fahrweise schnell bekannt. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins nach sich zog.

Fahrzeugtür in Österreicher Kolonie zerkratzt

Am Freitagnachmittag zwischen 16:00 - 17:30 Uhr wurde an einem schwarzen Audi die Fahrerseite verkratzt. Das Fahrzeug war in der Denkmalstraße abgestellt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Geparktes Fahrzeug touchiert und zur Seite gekippt

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Heimbuchenthal zu einem Verkehrsunfall. Hier schätzte eine 20-Jährige den Abstand zu einem parkenden Fahrzeug falsch ein und touchierte diesen. Das Fahrzeug kippte hierdurch und kam auf der Fahrerseite zum Stehen. Die Dame wurde leicht verletzt im Klinikum behandelt. Sie erlitt glücklicherweise lediglich Prellungen. Die Feuerwehr Heimbuchenthal sperrte die Unfallstelle ab und säuberte diese anschließend. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 9500 Euro.

Auto in brand geraten

Großostheim: Am Freitagmorgen gegen 09:00 Uhr geriet im Ortsteil Ringheim ein Auto beim Wenden plötzlich in Brand. Die Fahrerin konnte sich schnell aus dem Fahrzeug begeben und blieb unverletzt. Der Pkw im Gesamtwert von 15 000,- Euro ist jedoch vollständig ausgebrannt. Brandursache ist ein technischer Defekt. Zum Brand rückte die Feuerwehr Großostheim aus.

vd/Polizei Aschaffenburg