20-Jährige in Aschaffenburg vermisst

Die in einer Einrichtung der Lebenshilfe wohnende 20-Jährige teilte noch am Sonntag per Handy mit, dass sie gegen 19:45 Uhr wieder zu Hause sein wird. Als sie bis 20:00 Uhr noch nicht zurückgekehrt war, begann ein Angestellter der Einrichtung nach der jungen Frau zu suchen.

Nachdem er alle bekannten Örtlichkeiten und Adressen abgesucht hatte, informierte er die Polizei. Bislang verliefen auch die weiteren polizeilichen Suchmaßnahmen nach der wohl orientierungslosen Frau ergebnislos. Hinweise darauf, dass eine Straftat im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall stehen könnte, gibt es nicht.

Von Frau Thao-Vy Dang liegt folgende Beschreibung vor:

- ca. 170 Zentimeter groß, ca. 55 kg schwer

- schlanke Figur

- braune, schulterlange Haare mit blonden Strähnchen

- asiatische Erscheinung

- über die Bekleidung ist nichts bekannt

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bittet um Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der jungen Frau unter Tel. 06021/ 857-0.

vd/Polizei Aschaffenburg