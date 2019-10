2,56 Promille im Blut: Autofahrer verursacht Unfall im Main-Spessart-Kreis und verletzt sich schwer

Am Mittwoch kam gegen 16:15 Uhr ein 59-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 6 zwischen Dattensoll und Müdesheim im Auslauf einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, so dass eine entgegenkommende Autofahrerin ausweichen und abbremsen musste um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Autofahrer, der seinen Fahrfehler bemerkte, zog seinen Pkw ebenfalls nach rechts und kam dabei von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr zunächst quer über die Hofeinfahrt eines Bauernhofes und kam im Anschluss in einen Straßengraben, wo der Pkw durch den Aufprall an der Böschung abgewiesen und nach einer 360-Grad-Drehung zum Stehen kam. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch einen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Da ein Alkoholvortest bei dem Mann eine Atemluftalkoholkonzentration von 2,56 Promille ergab wurde sein Führerschein noch am Unfallort beschlagnahmt. An dem unfallbeteiligten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme wurden die Polizeibeamten durch acht Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Müdesheim unterstützt.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt