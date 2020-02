2.000 Euro Schaden nach Unfall in Schöllkrippen

Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro.

Pkw-Anhänger in Karlstein erst an- und dann weggefahren

In der Zeit von Anfang bis Mitte Februar wurde ein in der „Alte Straße“ abgestellter Pkw-Anhänger von einem anderen Fahrzeug hinten links beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern, entfernte sich dessen Fahrer von der Unfallstelle.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

vd/Polizei Alzenau