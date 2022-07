Da der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn nun eine Anzeige. Etwa gegen 18:45 Uhr geriet ein 19-Jähriger mit seinem E-Bike ins Visier einer Streife der Obernburger Polizei. Als die Beamten ihn in der Schillerstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten, flüchtete er zunächst in eine naheliegende Hofeinfahrt. Beim Eintreffen der Polizei war er gerade im Begriff, eine technische Manipulation an dem Fahrrad rückgängig zu machen, durch welche die Geschwindigkeitsreduzierung von 25 km/h ausgesetzt wurde. Auf Grund der Veränderung wäre neben einem Versicherungskennzeichen insbesondere eine Fahrerlaubnis für das Fahren des E-Bikes notwendig gewesen. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz sowie der Fahrzeugzulassungsverordnung.

Katalysator entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wörth.. Zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 05:45 Uhr, hat ein Unbekannter an einem in der Rathausstraße 44 geparkten Opel den Katalysator im Wert von 300 Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Quelle: Polizei Unterfranken / mapi