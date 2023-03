19-Jähriger verliert Kontrolle in Goldbach über sein Auto

Nur noch Schrottwert hat vermutlich ein Cupra nach einem Verkehrsunfall in Goldbach am Sonntagabend.

Gegen 21.30 Uhr ist ein 19-jährige Cupra-Fahrer auf der Straße An der Lache in Richtung Goldbach unterwegs gewesen. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor der Fahranfänger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto prallte mehrfach in die Böschung, bevor es quer zur Straße zum Stehen kam. Der Fahrer wurde von einer Notärztin durchgecheckt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Feuerwehr Goldbach im Einsatz

Die Feuerwehr Goldbach sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus und reinigte die Fahrbahn. Am Cupra entstand nach erster Einschätzung wirtschaftlicher Totalschaden, welcher sich auf mehrere zehntausend Euro summiert – er musste abgeschleppt werden.

Die Straße war bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges rund eine Stunde komplett gesperrt.

rah