19-Jähriger verletzt nach Unfall in Kreuzwertheim

Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Ford Fiesta die Kreisstraße von Wiebelbach in Richtung Unterwittbach. In einer leichten Linkskurve kam er aus Unachtsamkeit nach rechts aufs Bankett. Beim Versuch gegenzulenken, geriet der Wagen ins Schleudern, driftete nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. In einem angrenzenden Feld kam der Pkw auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer wurde mit Unfallschock ins Krankenhaus Wertheim eingeliefert. Der Ford wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Während der Unfallaufnahme waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Kreuzwertheim, Unterwittbach und Wiebelbach mit insgesamt 27 Einsatzkräften unterstützend vor Ort.

Sturz mit Leichtkraftrad - zwei Leichtverletzte

Hafenlohr. Leichte Verletzungen zogen sich am Montag zwei junge Männer bei einem Unfall mit einem Kleinkraftrad zu. Kurz nach 18:00 Uhr fuhren sie von Hafenlohr in Richtung Marktheidenfeld. Bei vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf leicht feuchter Straße verlor der 17-jährige Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Anschließend schlitterten er sowie sein 18-jähriger Sozius in den Straßengraben. Dabei erlitten beide Abschürfungen an Händen und Füßen. Sie begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. Am Leichtkraftrad entstand ein Schaden von etwa 500 €. Es wurde nahe der Unfallstelle verkehrssicher bis zur Abholung abgestellt.