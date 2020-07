19-Jähriger stirbt nach Badunfall im Bickenbacher Erlensee

Am Samstag waren drei junge Männer zu einem Badeausflug an den Bickenbacher Erlensee (Kreis Darmstadt-Dieburg) aufgebrochen. Gegen 15.24 Uhr schwammen sie gemeinsam durch den See, plötzlich ging ein 19-Jähriger aus Griesheim unter.

Die alarmierten Rettungsdienste und die Polizei begannen sofort mit der Suche nach dem Vermissten. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Der Mann konnte kurz nach 16 Uhr durch Taucher geborgen und durch die Rettung ins Klinikum Darmstadt gerbracht werden. In der Nacht zum Sonntag teilte das Klinikum mit, dass der 19-jährige Mann kurz nach Mitternacht verstorben sei.