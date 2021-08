19-Jähriger stirbt bei Unfall auf der B 459 bei Heusenstamm

Der 19-jährige Audi-Fahrer aus Maintal fuhr am Freitag gegen 22.30 Uhr der Bundesstraße 459 aus Richtung Dietzenbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sein Wagen in einer Kurve nach rechts von der Straße ab und prallte mehrmals gegen Bäume. Der Aufprall war so stark, dass die Fahrzeugfront gänzlich zerstört wurde. Der Fahrer wurde aus dem Audi geschleudert und verstarb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Die B 459 war nach dem Unfall in beide Richtungen voll gesperrt.





Polizeipräsidium Südosthessen/mm