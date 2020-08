19-Jähriger schlägt Bekannte in Gemünden

Ein 19-jähriger Mann aus Gemünden teilte der Polizei am Sonntag um 01:44 Uhr mit, dass es vorher in Gemünden in einer Gaststätte zu einem Streit mit seiner 19-jährigen Bekannten kam. Hierbei soll es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihnen gekommen sein. Der Mann habe seiner Bekannten mit der Hand ins Gesicht geschlagen und unterschlug ihr einen 10-Euro-Schein. Später in der Bahnhofstraße trat er der Frau noch einmal gegen deren Schienbein. Die Frau wurde leicht verletzt (Schwellung). Gegen den 19-jährigen wird Strafanzeige wegen mehrerer Delikte erstattet. Diese Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße bemerkte ein unbeteiligter 31-jähriger Mann, der mit einem Fahrrad zufällig hinzukam. Auch hat ein Auto mit vier Personen angehalten und boten der Frau Hilfe an. Sie boten an, dass die Frau in deren Auto einsteigt. Dies versuchte der 31-jährige zu verhindern und hielt die 19-jährige am Arm fest. Die junge Frau musste sich regelrecht vom 31-jährigen losreißen. Auch gegen den 31-jährigen wird strafrechtlich ermittelt. Die beiden 19-jährigen standen unter Alkoholeinfluss.

Zusammenstöße mit Wild

Eine 49-jährige Autofahrerin fuhr am Freitag von Obersinn in Richtung Jossa. Kurz nach Ortsausgang Obersinn kreuzte ein Reh die Straße und wurde vom Auto gestreift. Das Reh rannte anschließend rechts davon. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2.500.- Euro.

Auch ein 62-jähriger Autofahrer baute mit Wild einen Unfall. Am frühen Sonntag um 01:30 Uhr furh er von Gössenheim in Richtung Karsbach. Hierbei erfasste er frontal ein Reh, welches den Anstoß nicht überlebte. Am Auto entstand ein Schaden von circa 1.000.- Euro.

Zusammenstoß mit Auto in Burgsinn

Ein 58-jähriger Autofahrer fuhr am Freitag in Burgsinn langsam aus einem Grundstück in den Jahnweg. Hierbei stieß er gegen das Auto eines 60-jährigen Autofahrers, der langsam in Richtung Hauptschule fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von 1.500.- Euro.

18-Jährige Autofahrerin stößt gegen Schaufenster in Gemünden

Eine 18-jährige ortsunkundige Autofahrerin rangierte am Sonntag um 01:00 Uhr mit ihrem Auto in Gemünden in der Obertorstraße. Hierbei stieß sie mit ihrem Heck gegen ein Schaufenster, was zu Bruch ging. Um die Sicherung der Gegenstände im Geschäft zu gewährleisten, wie auch eine Verletzungsgefahr von Passanten zu vermeiden, wurde die Feuerwehr Gemünden durch die Polizeibeamten verständigt. Die Feuerwehr brachte daraufhin Schalmaterial am nun offenen Schaufenster an.

Auto auf Parkplatz in Gemünden gerammt

Die Meldung über einen Parkrempler auf dem Parkplatz der Lindenwiese erreichte die Polizei Gemünden am Sonntag um 14:25 Uhr. Eine 73-jährige Autofahrerin stieß beim Ausparken gegen den dahinter parkenden Wagen eines 23-jährigen Mannes. Dieser kam sogar zur Unfallstelle und beide Beteiligten tauschten ihre Personalien für die Schadensregulierung aus. Am Auto des Mannes entstand ein leichter Schaden von 200,- Euro, am Auto der Verursacherin war kein Schaden entstanden. Diesen Sachverhalt teilte im Nachhinein die Verursacherin der Polizei selbst mit.

Bundeswehr-Munition im Wald bei Dachsberghöhe gefunden

Eine 21-jährige Frau war am Samstag um 15:45 Uhr im Wald in der Gemarkung Dachsberghöhe spazieren. Etwa einen Kilometer oberhalb von Reichenbuch bemerkte sie an einem Wurzelstock circa 200 Patronen. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde festgestellt, dass es sich hierbei um abgeschossene Übungspatronen der Bundeswehr handelt. Die leeren Hülsen wurden entsorgt.

Betrunkener Mann im Einkaufmarkt in Gemünden unterwegs

Der Marktleiter eines Einkaufsmarktes in Gemünden rief am Freitag um 14:30 Uhr die Polizei um Hilfe. Im Markt befand sich ein 33-jähriger Mann. Dieser schaffte es aufgrund seiner Alkoholisierung nicht „unfallfrei“ durch den Markt zu gehen. Es wurden Waren im Wert von etwa 40.- Euro beschädigt, wobei es keine Absicht des Mannes war. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,88 Promille. Da der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung Ausfallerscheinungen zeigte, wurde er in Gewahrsam genommen bis er wieder fit genug war. Für den entstandenen Schaden muss er zivilrechtlich aufkommen.

stru/Polizei Gemünden