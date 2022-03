19-Jähriger liefert sich in Haibach Verfolgungsjagd mit der Polizei

Eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Aschaffenburg wollte einen Mercedes mit zwei männlichen Fahrzeuginsassen anhalten und einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht reagierte der Fahrer des Mercedes nicht auf die Anhaltesignale und versuchte mit erhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Nach einer Verfolgungsfahrt durch mehrere Straßen blieb das flüchtige Fahrzeug schließlich stehen. Beim 19-jährigen Fahrer wurden bei der anschließenden Kontrolle ein Teleskopschlagstock und ein unerlaubtes Messer aufgefunden. Weiterhin droht ihm eine Strafe aufgrund seines Fluchtversuches.

Kraftradfahrer stürzt nach Ausweichmanöver

Damm. Am späten Mittwochabend kurz nach 20:00 Uhr kam es im Schneidmühlweg zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer verletzt wurde. Nach eigenen Angaben musste der 16-Jährige an einer Engstelle einem entgegenkommenden Taxi ausweichen und lenkte nach rechts. Hierbei überfuhr er einen hohen Bordstein und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend prallte er gegen ein am Straßenrand geparktes Auto und stürzte von seinem Leichtkraftrad. Er wurde mit Schnittverletzungen und einem stumpfen Bauchtrauma in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden nach Rotlichtverstoß

Leider. Eine 37-jährige Mercedes-Fahrerin hatte am Mittwochmittag gegen 12:20 Uhr mutmaßlich eine rote Ampel an der Einmündung Darmstädter Straße / Großostheimer Straße missachtet. Aufgrund dessen kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Opel-Fahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel gegen den Ampellichtmast geschoben und dieser aus seiner Verankerung gerissen.

Die beiden Fahrzeugführer und ein 12-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Schmerzen in der Halswirbelsäule und Prellungen durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden insgesamt wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung war die Darmstädter Straße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr Aschaffenburg war zur Unterstützung ebenfalls am Unfallort.

Einbruch in Vereinsgebäude

Am gestrigen Mittwoch zwischen 05:00 Uhr und 15:00 Uhr sind unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Kulturvereins in der Elisenstraße eingebrochen. Die Täter haben die Eingangstür aus Metall mit roher Gewalt aufgehebelt und aus einer Kasse etwa 1.200 Euro Bargeld entwendet.

Räuberischer Ladendiebstahl durch 17-Jährigen

Ein 17-Jähriger klaute am Mittwochnachmittag gegen 16:20 Uhr in einem Kaufhaus eine Flasche Eau de Toilette im Wert von knapp 90 Euro. Ein Ladendetektiv ertappte den Dieb bei der Ausführung der Tat und stellte ihn zur Rede. Daraufhin versuchte der Dieb zu flüchten, konnte aber zunächst durch den Ladendetektiv festgehalten werden. Es kam zu einer Rangelei. Schließlich schaffte es der bis dato noch unbekannte Täter doch noch zu flüchten, die Beute musste er aber am Tatort zurücklassen.

Der Dieb konnte im Nachgang durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt werden. Offensichtlich hatte sich der 17-Jährige bei der Rangelei am Bein verletzt und verständigte von seiner Wohnanschrift aus selbst den Notruf. Die eingesetzten Polizeibeamten erkannten, dass es sich bei dem Anrufer um den Ladendieb handelte.