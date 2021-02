19-Jähriger geht mit Holzstock auf Frauen in Würzburg los

Am Freitag, gegen 17.50 Uhr, provozierte der Tatverdächtige im Bereich des Spielplatzes im Ringpark, in der Nähe des Hauptbahnhofs, einen Streit mit zwei jungen Frauen. Im weiteren Verlauf griff sich der Mann einen Stock und schlug auf die Frauen ein. Diese konnten glücklicherweise in Richtung Hauptbahnhof in Sicherheit flüchten.

Kurz darauf kam es im Bereich des Busbahnhofes zu einem gleich gelagerten Vorfall. Dieses Mal provozierte der junge Mann eine 39-Jährige. Im Zuge dieser Streitigkeit schlug er ebenfalls mit dem mitgeführten Holzstock auf die Passantin ein. Die Geschädigte ergriff hierauf ebenfalls die Flucht.

Der Tatverdächtige stellte sich unmittelbar nach seinen Taten selbst der Polizei. Alle Geschädigten blieben offenbar unverletzt. Es erwartet ihn nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung in den genannten zwei Fällen.

Polizei beendet „Corona-Geburtstagsfeier“

WÜRZBURG/GROMBÜHL. In der Nacht von Sonntag auf Montag, wurde in der Steinheilstraße, in einem dortigen Mehrparteienhaus, eine Geburtstagsfeier durch die Polizei beendet.

Ein Mitteiler verständigte gegen 02:00 Uhr telefonisch die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken über eine offensichtliche Party in einem Mehrparteienhaus in Grombühl. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie die Geburtstagsfeier eines 25-Jährigen fest. Er feierte mit vier weiteren Personen in seinen Geburtstag hinein. Alle Anwesenden waren aus unterschiedlichen Haushalten.

Sie verstießen somit gegen die aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen. Die Feier wurde durch die Beamten beendet und alle Beteiligten unverzüglich nach Hause geschickt. Gegen alle Beteiligten wurde ein Bußgeldverfahren nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eingeleitet.

