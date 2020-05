19-Jähriger flüchtet bei Feier in Miltenberg - mehrfache Knochenbrüche

Offensichtlich hatte ein 19-Jähriger Angst vor einer Polizeikontrolle, denn als einer seiner Freunde mit dem Auto an das Gartengrundstück heranfuhr, flüchtete er über einen hüfthohen Gartenzaun und stürzte dahinter einige Meter hinab auf eine anderes Grundstück. Durch den Sturz erlitt der junge Mann multiple Frakturen in der rechten Körperhälfte und seine besorgten Freunde setzten daraufhin einen Notruf ab. Die Rettungskräfte mussten ein Gartentor aufbrechen, um zu dem Gestürzten zu gelangen. Dieser wurde sodann zur Versorgung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.

Unfallflucht

Schneeberg - Am Freitagabend gegen 21 Uhr wurde ein grauer 1er BMW gegenüber einer Gaststätte in Schneeberg beschädigt. Offenbar war bislang unbekannter Unfallverursacher mit dem linken Heck des geparkten Pkw kollidiert. So entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Mögliche Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Kleinheubach - In der Nacht zum Samstag wurden im Wohngebiet in Kleinheubach zwei geparkte Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. So entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizeiinspektion ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen.

Polizei Miltenberg/mkl