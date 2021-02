Einer Polizeistreife war um kurz nach 16 Uhr ein grauer Mercedes in Dörnsteinbach aufgefallen, dessen Fahrer offenbar zu schnell unterwegs war. Als sich die Streife entschloss, den Fahrer zu kontrollieren, flüchtete dieser in Richtung Niedersteinbach. Als der Sichtkontakt kurz abbrach, versteckte sich der Fahrer im Hof eines Anwesens in der Niedersteinacher Straße. Ein aufmerksamer Anwohner hatte die Flucht bemerkt und verständigte daraufhin die Polizei.

Aufgrund dieses Hinweises konnte die Streife den gesuchten Mercedes wenig später in Niedersteinbach kontrollieren. Eine Überprüfung des 19-jährigen Fahrers hinsichtlich Alkohol- und Drogenkonsum verlief negativ. Während der Kontrolle meldeten sich zwei unabhängige Zeugen, die die „rasante" Fahrweise des jungen Mannes bestätigten. Einer der Zeugen gab außerdem an, er sei am Ortsbeginn von Dörsteinbach, aus Richtung Omersbach kommend, von dem Mercedes-Fahrer überholt worden. Dieser sei dabei links an einer Verkehrsinsel vorbeigefahren, wobei ein entgegenkommender Pkw gefährdet worden sei.

Der Fahrer dieses unbekannten Fahrzeugs beziehungsweise sonstige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Mauer touchiert

Alzenau. Bei einem Verkehrsunfall in der Frohsinnstraße entstand am Donnerstagmorgen ein Schaden von 600 Euro. Um 10.30 Uhr wollte ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus einer Einfahrt in die Frohsinnstraße fahren. Dabei touchierte er die Grundstücksmauer eines Anwesens. Fazit: Pkw auf der rechten Seite zerkratzt (600 Euro), die Mauer blieb unbeschädigt.

Scheibe mutwillig beschädigt

Schöllkrippen. Am Donnerstagabend wurde die Scheibe eines Anwesens in der Waagstraße offenbar mutwillig beschädigt. Gegen 18.30 Uhr hatte ein Zeuge einen lauten Schlag an der Haustür gehört. Als er nachsah, konnte er eine Beschädigung an einer doppelverglasten Scheibe der Haustür feststellen. Laut einem Nachbarn sei der unbekannte Täter zu einem dunklen Sportwagen gerannt und damit geflüchtet. Der Schaden an der Tür wird derzeit auf 300 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

sob/Polizei Alzenau