19-Jähriger beim "Gassi-Gehen" in Hanau geschlagen

Ein 19-Jähriger war am späten Dienstagabend, gegen 23 Uhr, mit seinem Hund in der Schanzenstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 8 von zwei unbekannten Tätern hinterrücks angegangen und geschlagen wurde. Der 19-Jährige begab sich anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Hintergründe sind noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

Radsätze in Hanau geklaut

Unbekannte Diebe entwendeten im Zeitraum von Freitagmorgen 10.30 Uhr und Montagnachmittag 14.30 Uhr, vier eingelagerte Radsätze. Dazu knipsten sie die Verbindungen des Doppelstabmattenzauns im hinteren Bereich eines Autohauses in der Luise-Kiesselbach-Straße 17 durch und gelangten so auf das Gelände. Der Wert der Räder wird auf 17.000 Euro geschätzt. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die etwas mitbekommen haben, sich telefonisch unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.