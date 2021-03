19-Jähriger bei Verkehrsunfall in Zellingen verstorben

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat ein 19 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem Opel Meriva von Billingshausen in Richtung Zellingen unterwegs war, gegen 6:44 Uhr einen BMW überholt. Während des Überholvorgangs geriet er offenbar dann auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Skoda. Anschließend kam es zum Zusammenstoß mit einem ebenfalls entgegenkommenden Ford. Die 55-jährige Skoda-Fahrerin prallte anschließend mit ihrem Fahrzeug gegen den BMW, der dadurch von der Fahrbahn geschleudert wurde.

Der 19-Jährige war in seinem Opel eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam er mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Dort erlag er trotz aller Bemühungen der Ärzte seinen schweren Verletzungen. Die 55-Jährige am Steuer des Skoda und der 44 Jahre alte Fahrer des Ford erlitten schwere Verletzungen und befinden sich ebenfalls zur Behandlung in Krankenhäusern. Der Fahrer sowie der Beifahrer des BMW blieben unverletzt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde eine Sachverständige zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Neben der Straßenmeisterei war die WVV vor Ort, da sich die Unfallstelle in einem Trinkwasserschutzgebiet befindet. Auch die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren tatkräftig im Einsatz und unterstützten die Polizeibeamten der Karlstadter Polizei. Die Staatstraße 2299 muss für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung der vier Fahrzeuge noch mindestens bis 11.30 Uhr gesperrt werden.

sob/Polizei Unterfranken