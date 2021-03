19-Jähriger bei Unfall bei Mömbris-Reichenbach verletzt

Kurz nach 17 Uhr war der 19-Jährige mit seinem VW-Golf auf der Staatstraße 2309 von Reichenbach kommend in Richtung Mömbris unterwegs. Vermutlich war der junge Mann zu schnell unterwegs: Er kam auf der kurvigen Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte in die Böschung und kam schließlich entgegen der Fahrbahn am Fahrbahnrand zum Stehen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer wurde nach einer Erstversorugung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehren aus Reichenbach und Mömbris sicherten die Unfallstelle ab, reinigten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr um. Die Strecke war für etwa eine halbe Stunde komplett gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs auf einem Fahrstreifen vorbeifließen.

sob/rah