19-jähriger Dealer in Erlenbach erwischt

Beamte der PI Obernburg haben am Montag einen Kleindealer aus dem Verkehr gezogen. Der 19-Jährige hatte seinen Stoff an mehrere Jugendliche in seinem Umfeld verkauft. Auf Anordnung des Gerichtes wurde bei ihm eine Durchsuchung durchgeführt. Bei dieser stellten die eingesetzten Beamten eine kleinere Menge Marihuana, diverse Betäubungsmittelutensilien wie z. B. eine Feinwaage, sowie einen kleinen Geldbetrag, der aus Drogengeschäften stammt, sicher.

Fahrraddiebstahl

Elsenfeld. Unbekannte haben am Montagvormittag ein Herren-Mountainbike entwendet. Das Rad der Marke Genesis Impact war in einem Holzschuppen abgestellt gewesen. Der noch unbekannte Dieb verschaffte sich über einen frei zugänglichen Hofraum Zutritt und ließ das Rad mitgehen. Der angerichtete Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Haschisch sichergestellt

Erlenbach. Ein Großostheimer ist bei einer Personenkontrolle am Mittwoch Nachmittag in der Bahnstraße mit knapp 10 Gramm Haschisch erwischt worden. Der 17-Jährige hatte das Rauschgift in seiner Schultasche versteckt. Nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der junge Mann aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Beim Überholen Fahrzeug gestreift

Mönchberg. Beim Überholen hat ein Röllbacher einen Ford gestreift. Die Fahrerin des Fords war auf der Straße von Mönchbeg Richtung Collenberg unterwegs und wollte an einer Einmündung nach rechts in einen Feldweg abbiegen. Ein Fiat-Fahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, überholte nach Angaben der Ford-Fahrerin mit hoher Geschwindigkeit das langsam an die Einmündung heranfahrende Fahrzeug. Hierbei streifte er mit seinem Panda an dem Ford entlang und beschädigte diesen. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro.

Geparktes Auto beschädigt

Elsenfeld. Ein auf dem Parkplatz vor dem DM-Markt geparkter Volvo ist am vergangenen Freitag, gegen 11 Uhr, von einem noch unbekannten Fahrzeug angefahren worden. Hierbei wurde der schwarze XC 40 an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher, der vermutlich ebenfalls im dortigen Märktezentrum beim Einkaufen war, und beim Rangieren an dem Volvo hängenblieb, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mömlingen. Einen Schwarzfahrer haben Beamte der PI Obernburg am Mittwoch Morgen gegen 8 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife hatte den Großheubacher in einem Mietfahrzeug überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der Skodafahrer keine Fahrerlaubnis hat. Den Fahrzeugschlüssel hatte er unbefugt Zuhause an sich genommen um mit das Auto herumzufahren.

