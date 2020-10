19-Jährige verliert Kontrolle über Fahrzeug in Miltenberg

Auf regennasser Fahrbahn verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, rutschte über die Gegenfahrbahn in einen Grünstreifen bis das Fahrzeug schließlich in einem Gebüsch zum Stehen kam. Eine Mitfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Erlenbach verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Großheubach übernahm die Verkehrsregelung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3200 Euro.