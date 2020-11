Auf dem Autodach gelandet: 19-Jährige bei Unfall in Großostheim leicht verletzt

Am Mittwochmittag, gegen 12:50 Uhr, befuhr eine 19-jährige Peugeot-Fahrerin die Kreisstraße AB 8 vom Flugplatz kommend in Fahrtrichtung B26. Hierbei geriet das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen außer Kontrolle, kam nach links ins Schleudern und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. In dem dortigen Wiesengraben überschlug sich der Peugeot über seine Längsachse und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die 19-Jährige konnte sich selbstständig aus ihrem Auto befreien und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Es bedurfte keiner weiteren Behandlung der Retter. Der Peugeot wurde in Höhe von mehreren tausend Euro beschädigt und musste abgeschleppt werden.

16-Jähriger Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Laufach. Eine 59-jährige Dame befuhr am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, mit ihrem VW die Hauptstraße von Hösbach kommend in Fahrtrichtung Hain. An der Einmündung des Lohweges bog die 59-Jährige nach links ab. Aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeuges übersah sie einen entgegenkommenden, bevorrechtigten Rollerfahrer. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, wodurch der 16-Jährige verletzt wurde. Ein Rettungswagen verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Am Roller entstand Totalschaden. Der VW wurde in Höhe von mehreren tausend Euro beschädigt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Laufach wurde alarmiert um beim Abbinden von Betriebsstoffen zu unterstützen.

VW auf Hösbacher Parkplatz angefahren

Hösbach. Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr stellte der Fahrer eines Pkw VW sein Fahrzeug für circa 20 Minuten auf dem Parkplatz eines Großmarktes in der Siemensstraße ab. In dieser Zeit streifte ein unbekannter Fahrzeugführer den Pkw VW, sodass Kratzspuren an den Türen der Fahrerseite entstanden. Der Sachschaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Diebstahl aus Gartenhaus

Goldbach. Ein unbekannter Täter betrat in der Zeit von Donnerstag, 15 Uhr bis Freitag, 14 Uhr ein Gartenhaus im Mühlengrund und nahm einige Gegenstände an sich. Hierbei handelt es sich um Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände wie eine Tischlampe, eine LED-Gartenleuchte und zwei Tablette im Wert von etwa 250 €.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.