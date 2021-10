19-Jährige landet mit dem Wagen bei Großheubach in der Wiese

Hier verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr sie einen größeren Sandstein und kam schlussendlich in der Wiese etwa 30 Meter abseits der Fahrbahn zum Stehen. Der Wagen wurde durch den Unfall stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Dieser wurde in Eigenregie durch ein örtliches Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Unfallflucht I

Amorbach. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Löhrstraße in Amorbach ein dort geparkter, blauer Peugeot/107 an der Fahrzeugfront beschädigt. Anhand des Schadensbildes ist die Beschädigung möglicherweise durch eine Anhängerkupplung verursacht worden. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle ohne seine Daten zu hinterlassen. Aktuell liegen keine Hinweise zum Verursacherfahrzeug vor. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Amorbach. Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag war am Schloßplatz in Amorbach ein weißer Hyundai ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Am Samstag musste der Fahrzeughalter bei seiner Rückkehr zu seinem Auto einen Schaden am linken, vorderen Kotflügel und dem Reifen feststellen. Das Fahrzeug wurde augenscheinlich durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der unbekannte Verursacher hinterließ keine Nachricht und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich weiter darum zu kümmern. Am Auto des Geschädigten entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 250 Euro.