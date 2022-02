Auf dem Lufthofweg im Kurvenbereich war sie einem kreuzenden Reh ausgewichen. Dabei kam die 19-Jährige von der Fahrbahn ab und blieb mit ihrem Autoan einem Stein über dem dortigen Bach hängen, wodurch der Unterboden des Fahrzeugs erheblich beschädigt wurde. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die 19-Jährige blieb unverletzt.





Verirrter Rehbock durch Polizei eingefangen

AB-Leider. Bereits am Wochenende hatte sich ein Reh im Wohngebiet im Stadtteil Leider umhergetrieben. Versuche das Wildtier einzufangen scheiterten allerdings. Am gestrigen Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr tauchte das verirrte Reh dort wieder auf.

Anwohner verständigten die Polizei, weil das Tier bei ihnen im Garten stand. Gemeinsam mit dem zuständigen Jagdpächter, schaffte es eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg das Reh in einem Innenhof zu stellen und einzufangen. Im Anschluss wurde es unverletzt in einem geeigneten Gebiet nahe des Parks Schönbusch in die Freiheit entlassen.

Zum Schutz der Wildtiere wird an dieser Stelle an alle Hundebesitzer appelliert, ihre Vierbeiner an der Leine zu führen. Insbesondere in Bereichen wie dem Park Schönbusch sind die Wildtiere an Menschen gewöhnt und kommen diesen sehr nahe.





Unbekannter Täter klaut Mercedesstern

AB-Damm. Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag wurde im Parkhaus in der Bert-Brecht-Straße an einem Mercedes der Stern abgebrochen und entwendet. Der Schaden beträgt circa 150 Euro. Hinweise auf einen Täter sind aktuell noch nicht vorhanden.



Werkzeugdiebstahl aus Lagerraum

Stockstadt. Aus dem Lagerraum einer Firma in der Schwarzwaldstraße wurden am Dienstagabend mehrere Gegenstände, unter anderem Werkzeug, im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro entwendet. Der Dieb konnte schnell ermittelt werden. In unmittelbarer Nähe zum Tatort parkte ein ortsfremder Lastkraftwagen. Dessen Fahrzeugführer hatte offensichtlich bei einer günstigen Gelegenheit zugeschlagen und das Diebesgut vom Firmengelände entwendet. Bei einer Durchsicht des Lkw fand man später die fehlenden Gegenstände. Gegen den 42-jährigen Täter wird nun wegen Diebstahl ermittelt.