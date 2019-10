19-Jähriger weicht mit Auto Reh aus und prallt gegen Leitplanke

Am Sonntag, kurz nach 11 Uhr, befuhr ein 19-jähriger mit seinem Toyota die Kreisstraße MIL 6 von Weilbach-Weckbach in Richtung Vielbrunn. Nach eigenen Angaben kam in einer Rechtskurve ein Reh über die Straße gerannt, weshalb der junge Mann erschrak und beim Ausweichen in die Verkehrsleitplanke schleuderte. Der Fahrer, welcher alleine sich im Fahrzeug befand, wurde leicht verletzt. Am PKW sowie an den Leitplanke entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro. Da aus dem Toyota Betriebsstoffe aufliefen, musste zum Abbinden und Reinigen der Fahrbahn die Feuerwehr Weckbach hinzugezogen werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Angetrunkener verursacht Unfall

Miltenberg. 1,28 Promille zeigte der Alkomat bei einer 57-jährigen Suzuki-Fahrerin, welche am Sonntag, gegen 20.15 Uhr, auf einem Tankstellengelände in der Luitpoldstraße einen Verkehrsunfall verursachte. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme musste durchgeführt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Fahrraddiebstahl

Miltenberg. In einer Kleingartenanlage im Altstadtweg wurde am Samstag, zwischen 14 und 17 Uhr, ein unversperrtes Trekkingrad der Marke Simplon, Typ Scan K 2, schwarz, im Gesamtwert von 200 Euro entwendet.