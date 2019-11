19-Jähriger verliert auf A3 Kontrolle über BMW: Zwei Verletzte

Gegen 1.50 Uhr kollidierte er bei winterlichen Temperaturen zunächst mit der linksseitigen Betonleitwand, wurde von dieser nach rechts abgewiesen und schleuderte über die gesamte Fahrbahn, ehe er gegen die rechte Außenleitplanke stieß. Von hier wurde er erneut nach links geschleudert und kam schließlich nach weiteren 200 Metern am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Der Fahrer, sowie sein 20-Jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 4500 Euro. Zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugs und zur Reinigung der Fahrbahn musste die A3 in Richtung Frankfurt teilweise gesperrt werden, der Verkehr floss einspurig an der Unfallstelle vorbei. Die eingesetzten Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab.

Im Berichtszeitraum ereigneten sich auf den Autobahnen und deren Parkplätzen am Bayerischen Untermain zwei weitere, einfach gelagerte Verkehrsunfälle. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 6000 Euro. Auf eine detaillierte Schilderung dieser Unfälle wird verzichtet. Es entstanden durch die Unfälle keine relevanten Verkehrsstörungen.

kev/Verkehrspolizei Aschaffenburg