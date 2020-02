19-Jähriger randaliert in Aschaffenburger Hotel

Ein 19-jähriger Mann, der sich in Begleitung eines Pärchens befand, suchte am Montag, gegen 19.30 Uhr, ein Hotel in der Würzburger Straße auf. Die stark angetrunkene weibliche Begleiterin wollte an der Rezeption ein Zimmer anmieten, was ihr jedoch aufgrund der starken Alkoholisierung verweigert wurde. Hierüber regte sich der 19-Jährige auf und wurde sichtlich aggressiver. Beim Verlassen des Hotels schlug er mit der geschlossenen Faust gegen eine Glasscheibe, welche hierdurch zu Bruch ging. Anschließend flüchtete das Trio, konnte jedoch von einem Zeugen beobachtet und der alarmierten Polizei zugeführt werden. Statt einer Übernachtung ist nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung fällig.

Unfall auf nicht öffentlichem Verkehrsgrund

Am Montag, gegen 18.00 Uhr, rangierte eine 65-jähriger Laster-Fahrer mit seinem DAF auf dem Gelände einer Firma in der Weichertstraße rückwärts, um seine Ladeposition zu erreichen. Neben ihm geparkt stand ein weiteres Schwerlastfahrzeug eines 54-Jährigen, der gerade dabei war, die seitliche Plane an seinem Anhänger zu öffnen. Der Ältere war unachtsam und touchierte mit dem hinteren Rad der Zugmaschine den rechten Fuß des Jüngeren, der dabei eine Quetschung an der Ferse erlitt. Er musste verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht werden.

Hausfriedensbruch

Ein 21-Jähriger betrat am Montag, gegen 18.20 Uhr, trotz eines bestehenden Hausverbots, einen Elektronikmarkt in der Mainaschaffer Straße. Er wurde hierbei vom Ladendetektiv wieder erkannt. Das Hausverbot war erst am vergangenen Wochenende wegen eines Diebstahls gegen ihn ausgesprochen worden. Nun ergänzt er sein Konto mit einer weiteren Straftat.

Vorfahrtsunfall: Goldbach

Am Montag, um 11.30 Uhr, befuhr eine 29-Jährige mit ihrem Hyundai die Brunnenstraße in Richtung Sachsenhausen. Bei Querung der Hauptstraße hielt sie zunächst am Zeichen 205 (Vorfahrt gewähren!) an und fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei übersah sie die von rechts kommende 58-jährige Unfallbeteiligte, welche mit ihrem Fiat die Hauptstraße in Richtung Aschaffenburger Straße befuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von circa 4.000 Euro.

Trunkenheitsfahrt: Großostheim

Im Ortsteil Wenigumstadt wurde am Donnerstag, gegen 23 Uhr, eine 37-jährige Frau in einem Ford von einer Polizeistreife kontrolliert. Die Ordnungshüter stellten bei ihr starken Alkoholgeruch fest, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daraufhin wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, der Führerschein zum Zwecke der Einziehung ebenfalls und auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutentnahme vorgenommen.

Geparktes Fahrzeug angefahren und abgehauen: Großostheim

In der Breiten Straße wurde in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 22.10 Uhr, am Montag ein weißer Opel Adam von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und der Spiegel sowie die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Fremdschaden von 1.000 Euro und flüchtete vom Ort des Geschehens. Nach den aufgefundenen Teilen dürfte es sich um einen Seat, möglicherweise Typ Ibiza, weinrot handeln. Zeugen, welche die Kollision beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

