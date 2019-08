Dies wurde durch die Streife sichergestellt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt.

Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Alzenau - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der PI Alzenau, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Mühlweg, bei einem 50-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Lkr. Aschaffenburg Alkoholgeruch fest. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Jugendlicher mit Haschisch erwischt

Kahl a. Main - Im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle stellten Polizeibeamte der PI Alzenau bei einem 14-jährigen aus dem Lkr. Aschaffenburg eine geringe Menge Haschisch fest. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme wurde er seiner Mutter übergeben.

Handtaschendiebin flüchtet

Mömbris - Am Samstag, gegen 10 Uhr, versuchte eine dunkelgekleidete Dame mit Kopftuch einer Kundin des REWE Marktes in Mömbris deren Handtasche zu entwenden.

Die Geschädigte hatte ihre Tasche an den Einkaufswagen gehängt, als die bislang unbekannte Täterin, in einem günstigen Moment, die Handtasche entwendete. Die Kundin bemerkte dies und verfolgte zusammen mit anderen Personen die Täterin. Daraufhin ließ diese die Handtasche fallen.

Obwohl sich eine Angestellte des Supermarktes in den Weg stellte und ein Passant versuchte die Dame aufzuhalten, gelang der Täterin die Flucht.

Die unbekannte Dame wurde auf dem Parkplatz von einem wartenden schwarzen Pkw, Audi, A6, Avant, mit tschechischer Zulassung aufgenommen und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Audi wurde von einer unbekannten männlichen Person gesteuert.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Tathergang, zur Täterin bzw. dem Pkw-Fahrer machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau Tel. 06023-944-0 in Verbindung zu setzen.

Einsatzgeschehen im Rahmen des Stadtfestes in Alzenau

Alzenau - Am Samstag den 10.08.2019 und in der Nacht zum Sonntag verlief das gut besuchte Stadtfest Alzenau aus polizeilicher Sicht insgesamt friedlich und ohne größere Vorkommnisse.

Verhütete Trunkenheitsfahrt

Gegen 23:40 Uhr untersagte eine Fußstreife der PI Alzenau einem 60-jährigen Kradfahrer aus dem Lkr. Aschaffenburg die Abfahrt im Bereich der Burgstraße. Sie hatten bei ihm vor Fahrtantritt Alkoholgeruch und bei dem anschließenden Atemalkoholtest eine Atemalkoholkonzentration von über 0,5 Promille festgestellt.

Streitigkeit

Vor den Augen einer Fußstreife gerieten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01 Uhr, vier Jugendliche aus dem Bereich Hanau und dem Lkr. Aschaffenburg in Streit. Eine größere körperliche Auseinandersetzung konnte durch die Streife verhindert werden. Bei der anschließenden Personalienfeststellung gab einer der Beteiligten falsche Personalien an. Ihn erwartet nun diesbezüglich ein Bußgeldverfahren. Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis erteilt.

Joint sichergestellt

Durch eine Streife des Einsatzzuges Aschaffenburg wurde im Rahmen einer Kontrolle ein Joint-rauchender 35-jähriger aus dem Lkr. Aschaffenburg festgestellt. Der Joint wurde sichergestellt und eine Anzeige gemäß dem Betäubungsmittelgesetz erstellt.

