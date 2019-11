19-Jähriger fährt betrunken gegen Mauer in Johannesberg

Am Donnerstag, gegen 23.15 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Fiat die Oberafferbacher Straße von Aschaffenburg kommend in Richtung Breunsberg. Auf regennasser Fahrbahn geriet der 19-Jähirge in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn. Hier überfuhr er eine Hecke und stieß frontal gegen zwei Mauern eines dortigen Wohnanwesens. Der junge Mann blieb unverletzt. Die Schäden an dem Fahrzeug und dem Gemäuer liegen im fünfstelligen Bereich. Ein Atemalkoholtest mit dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,1 Promille. Daher musste er die eingesetzte Streife in ein Krankenhaus begleiten, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde sichergestellt und er wieder entlassen. Nun hat er mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu rechnen.

Fahrradfahrerin wird von Auto erfasst: Aschaffenburg

Am Donnerstag, gegen 20 Uhr, wollte ein 46-jähriger Opel-Fahrer von einem Tankstellengelände nach rechts auf die Großostheimer Straße in Richtung Großostheim einfahren. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 68-jährige Pedelec-Fahrerin. Sie befuhr den Fahrradschutzstreifen in entgegengesetzter Richtung. Es kam zur Kollision zwischen dem Pedelec und der linken Fahrzeugfront. Die 68-Jährige stürzte und verletzte sich am Unterschenkel und am Arm. Ein Rettungswagen verbrachte sie in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Daimler verkratzt: Aschaffenburg

Im Zeitraum von Mittwoch, 20 Uhr bis Donnerstag, 13.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen Daimler. Dieser war in der Lauestraße abgestellt und weist nun Kratzer an beiden rechten Fahrzeugtüren auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Geldbörse aus Tasche entwendet: Aschaffenburg

Am Freitag, gegen 09 Uhr, ging eine 78-jährige Dame mit ihrem Ehemann in einem Supermarkt in der Stengerstraße einkaufen. Während ihres halbstündigen Aufenthaltes entwendete ein unbekannter Täter die Geldbörse der Dame. Diese war in ihrer Tasche, welche am Einkaufswagen hing. Diverse Dokumente und eine geringe Menge Bargeld waren in der Geldbörse enthalten.

Hebelspuren an Tür eines Sportgeschäftes: Laufach

Ein unbekannter Täter beschädigte am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, die Eingangstür eines Sportgeschäftes in der Hauptstraße. Eine Zeugin vernahm zur Tatzeit ein Geräusch an der Tür. Im Anschluss sah sie einen Schatten einer unbekannten Person. Es kann leider keine Täterbeschreibung genannt werden. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

