19-Jähriger auf Drogen am Steuer in Miltenberg

Es wurden bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Drogentest verlief bei ihm ebenso positiv. Bei dem Pkw-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgefuhrt. Er wird nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit zur Anzeige gebracht.



Unbekannter verursacht Unfallschaden und fluchtet



Miltenberg. Am Samstag, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:00 Uhr, parkte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen Audi in der Mainzer Straße. Nachdem er wieder zu seinem Fahrzeug zuruckkam, stellte er einen Unfallschaden an der Beifahrerseite fest. Ein bislang unbekannter Täter hat den vermutlichen Unfallschaden verursacht und sich dann entfernt, ohne den Verkehrsunfall mitzuteilen. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Der Unfallschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



Sitzgruppe beschädigt



Collenberg. In der Zeit von Freitag bis Samstag, gegen 12:00 Uhr, wurde von bislang Unbekannten, dies wurde von Gemeindearbeitern der Gemeinde Collenberg mitgeteilt, eine Holzsitzgruppe am Main in der Nähe des ehemaligen Dreschplatz durch Brandlegung beschädigt. Auf dem Tisch wurde ein Feuer entzundet durch welches dieser beschädigt worden ist. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Bislang fehlt von dem oder den Tätern jede Spur.