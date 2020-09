180 geklaute Golfbälle in Eichenfürst wiedergefunden

Wie jetzt der Polizei mitgeteilt wurde, wurde der Koffer mit den Bällen am Golfplatz in Eichenfürst aufgefunden. Offensichtlich wurde er dort aus dem Pkw genommen und, nachdem der Täter die Bälle nicht brauchen konnte, über den Zaun zum Nachbarn geworfen.

Dieselkraftstoff abgezapft und Kraftstofftank beschädigt

In der Zeit von Freitagabend, 18:00 Uhr, bis Montag, 17:30 Uhr, wurden etwa 100 Liter Diesel im Wert von 110 € abgezapft und außerdem ein Schaden von 500 € an einem Kraftstofftank verursacht. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem eingezäunten Gelände eines Landmaschinenhandels in der Eltertstraße und pumpten den Tank eines auf dem Hof stehenden Traktors leer. Der Tankdeckel war nicht verschlossen. Nach der Tat nahmen die Täter den Tankdeckel offensichtlich mit, denn es gelangte Regenwasser in den offenen Tank, weshalb dieser ausgebaut und gereinigt werden muss. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Von der Fahrbahn abgekommen - Autofahrerin leicht verletzt

Eine leicht verletzte Autofahrerin sowie über 24.000 € Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag, um 12:45 Uhr, auf der Staatsstraße 2312. Die 38-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia fuhr von Marktheidenfeld kommend in Richtung Bischbrunn. Kurz nach der Abzweigung nach Esselbach kam sie aus nicht geklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab, rammte einen Leitpfosten und blieb nach etwa 30 Metern in einem Feld stehen. Die Frau wurde zur ärztlichen Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg geflogen. Der Pkw wurde abgeschleppt.