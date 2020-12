18-Jähriger verletzt sich bei Kreuzwertheim bei Unfall

Am Montag, 21.12.2020, gegen 12.00 Uhr, kam ein 18-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Wiebelbach und Unterwittbach im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Straßengraben. Der Fahrer war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte sich dann jedoch selbst befreien. Er wurde zum Glück nur leicht verletzt. Am Wagen entstand Totalschaden von etwa 1000 Euro.

Eine nachfolgende Autofahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug noch über ein auf der Fahrbahn liegendes Fahrzeugteil des verunfallten Autos und zog sich ebenfalls einen Schaden am Unterboden ihres Wagens zu.

Da der Unfallhergang nicht klar ist, werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei Marktheidenfeld zu melden.

Vorfahrtsmissachtung

Marktheidenfeld. Am Montag, 21.12.2020, gegen 11.30 Uhr, wollte ein Pkw Fahrer von der Spessartstraße in Marktheidenfeld geradeaus weiter in die Ringstraße fahren. Hierbei übersah er beim Kreuzen der Karbacher Straße eine von rechts kommende Pkw Fahrerin und stieß mit dieser zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4500 Euro.

Verkehrsunfall auf Post Parkplatz

Marktheidenfeld. Beim Ausparken auf dem Parkplatz der Post-Filiale in Marktheidenfeld, Karbacher Straße, stieß ein Pkw Fahrer gegen einen geparkten Pkw. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Beim Verursacher entstand kein Sachschaden.

Verstoß gegen Ausgangssperre

Karbach. Am frühen Dienstag Morgen, 22.12.2020, 01.10 Uhr, wurde in Karbach ein 17jähriger auf seinem Fahrrad angetroffen. Da er keinen Ausnahmegrund für die nächtliche Ausgangssperre geltend machen konnte, muss er nun mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 500 Euro rechnen.

Vandalismus im Marktheidenfeld Gymnasium

Marktheidenfeld. Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter ins Balthasar-Neumann-Gymnasium in Marktheidenfeld ein. Hierbei wurden mehrere Toiletten verwüstet, sowie die Scheibe eines Süßigkeitenautomaten eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

sob/Polizei Marktheidenfeld