Am Montag kam ein 18-jähriger Mann gegen 14:55 Uhr mit seinem Auto auf einem Flurbereinigungsweg, über den momentan die Umleitungsstrecke von Gramschatz nach Arnstein führt, in einer Linkskurve ins Rutschen. Das Auto schleuderte dabei über einen Straßengraben und kam im angrenzenden Feld zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4000.- Euro.

sob/Polizei Karlstadt